Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.

37 yaşındaki Kanadalı oyuncu ile birkaç gündür süren görüşmeler sonrasında orta yol bulundu ve 500 bin Euro karşılığında 1 sezon için daha anlaşma yapıldı.

7 sezondur siyah beyazlı takımın en istikrarlı futbolcusu olan Atiba Hutchinson'ın bu akşamki idmana katılması bekleniyor.