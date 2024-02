Son dakika haberi Beşiktaş, Al-Musrati transferini resmen açıkladı!

REKLAM advertisement1

Beşiktaş, Arnavut 10 numara Ernest Muci'nin ardından ara transferin son takviyesini ön liberoya yaptı. Siyah-beyazlılar, Braga'da forma giyen Al-Musrati'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU

Siyah-beyazlılar, Libyalı ön liberonun transferini resmen açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada 27 yaşındaki futbolcunun zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

Beşiktaş, KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati'nin 2023-2024 sezonu için kiralama, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için ise kalıcı transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü SC Braga ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

BRAGA AÇIKLADI: TOPLAM MALİYETİ 14.5 MİLYON EURO!

Braga, Al-Musrati'nin Beşiktaş'a transferinin rakamlarını da açıkladı.

Kiralama Bedeli:

1 milyon €

Zorunlu Satın Alma Opsiyonu:

11 milyon €

Bonus Maddeleri:

2.5 milyon €

AL-MUSRATI: HER ŞEYİMİ VERECEĞİM

Çok mutlu olduğunu söyleyen Libyalı oyuncu, "Harika hissediyorum. Burada olmak çok güzel. Böylesine büyük bir kulüpte oynama fırsatı bulabildiğim için çok mutluyum. Taraftarlarımızı bu sezon ve önümüzdeki sezon mutlu edebilmek için her şeyimi vereceğim." dedi.

"BENİ İLK ARAYAN SANTOS'TU"

Fernando Santos ile görüştüğünü söyleyen Al Musrati, "Harika bir his Beşiktaş'ta olmak. Çok büyük bir mutluluk! Umuyorum her şey iyi gidecektir. Elimden geleni yapacağım. Yüzde yüzümü vereceğim ve taraftarımızı mutlu edeceğim. Beni ilk arayan Fernando Santos'tu. Kendisiyle çalışmak için çok büyük heyecan duyuyorum. Umuyorum her şey Beşiktaş'ta yolunda gidecek." ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN YÜCEL: İKİDE İKİ YAPTIK

Musrati transferini değerlendiren Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise "Allah utandırmadı, ikide iki yaptık. Bugün ikinci transferimizi indirdik. Hakikaten çok mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel günler Beşiktaşlıları bekliyor. Bugüne kadar sabrettiler. Hakikaten onların hakkı ödenmez. İnşallah süper olur. İki taraf da bu transferi çok istedi. Özellikle oyuncu ve kulüp tarafı, hakkını yiyemem Kaan Ağabey sürecin bilfiil içindeydi, çok büyük emek sarf etti. Hayırlısı olsun inşallah." sözlerini sarf etti.

AL-MUSRATI KİMDİR? Doğum tarihi/Yaş: 6 Nisan 1996 (27) Doğum yeri: Misurata / Libya Boy: 1,89 m Mevki: Ön libero Ayak: Sağ ayak Güncel piyasa değeri: 16 mil. € Oynadığı takımlar: Al-Ittihad, Vitoria Guimaraes B, Vitoria Guimaraes, Rio Ave, Braga

KULÜBE GÖRE PERFORMANS: Braga: 151 maç 15 Gol 8 Asist Vitoria Guimaraes B: 40 maç 1 Gol 2 Asist Vitoria Guimaraes: 15 maç 1 Gol 0 Asist Rio Ave: 12 maç 0 Gol 1 Asist