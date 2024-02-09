Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        63
        Galatasaray
        GS
        63
        Beşiktaş
        BJK
        39
        Trabzonspor
        TS
        37
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Kasımpaşa
        KSM
        35
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        30
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        28
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        28
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        27
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        26
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        24
        Gaziantep FK
        GFK
        24
        Tümosan Konyaspor
        KON
        22
        İstanbulspor
        İST
        11
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika haberi Beşiktaş, Al-Musrati transferini resmen açıkladı! - Beşiktaş Haberleri

        Son dakika haberi Beşiktaş, Al-Musrati transferini resmen açıkladı!

        Ara transferin son gününde bombaları patlatan Beşiktaş, Ernest Muci'nin ardından Al-Musrati'yi de kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Libyalı ön liberoyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığını resmen açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 20:33 Güncelleme: 09.02.2024 - 21:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş Al-Musrati'yi resmen açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş, Arnavut 10 numara Ernest Muci'nin ardından ara transferin son takviyesini ön liberoya yaptı. Siyah-beyazlılar, Braga'da forma giyen Al-Musrati'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı.

        ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU

        Siyah-beyazlılar, Libyalı ön liberonun transferini resmen açıkladı.

        Beşiktaş'tan yapılan açıklamada 27 yaşındaki futbolcunun zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

        Beşiktaş, KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati'nin 2023-2024 sezonu için kiralama, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için ise kalıcı transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü SC Braga ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        BRAGA AÇIKLADI: TOPLAM MALİYETİ 14.5 MİLYON EURO!

        Braga, Al-Musrati'nin Beşiktaş'a transferinin rakamlarını da açıkladı.

        Kiralama Bedeli:

        1 milyon €

        Zorunlu Satın Alma Opsiyonu:

        11 milyon €

        Bonus Maddeleri:

        2.5 milyon €

        AL-MUSRATI: HER ŞEYİMİ VERECEĞİM

        Çok mutlu olduğunu söyleyen Libyalı oyuncu, "Harika hissediyorum. Burada olmak çok güzel. Böylesine büyük bir kulüpte oynama fırsatı bulabildiğim için çok mutluyum. Taraftarlarımızı bu sezon ve önümüzdeki sezon mutlu edebilmek için her şeyimi vereceğim." dedi.

        "BENİ İLK ARAYAN SANTOS'TU"

        Fernando Santos ile görüştüğünü söyleyen Al Musrati, "Harika bir his Beşiktaş'ta olmak. Çok büyük bir mutluluk! Umuyorum her şey iyi gidecektir. Elimden geleni yapacağım. Yüzde yüzümü vereceğim ve taraftarımızı mutlu edeceğim. Beni ilk arayan Fernando Santos'tu. Kendisiyle çalışmak için çok büyük heyecan duyuyorum. Umuyorum her şey Beşiktaş'ta yolunda gidecek." ifadelerini kullandı.

        HÜSEYİN YÜCEL: İKİDE İKİ YAPTIK

        Musrati transferini değerlendiren Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise "Allah utandırmadı, ikide iki yaptık. Bugün ikinci transferimizi indirdik. Hakikaten çok mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel günler Beşiktaşlıları bekliyor. Bugüne kadar sabrettiler. Hakikaten onların hakkı ödenmez. İnşallah süper olur. İki taraf da bu transferi çok istedi. Özellikle oyuncu ve kulüp tarafı, hakkını yiyemem Kaan Ağabey sürecin bilfiil içindeydi, çok büyük emek sarf etti. Hayırlısı olsun inşallah." sözlerini sarf etti.

        AL-MUSRATI KİMDİR?

        Doğum tarihi/Yaş: 6 Nisan 1996 (27)

        Doğum yeri: Misurata / Libya

        Boy: 1,89 m

        Mevki: Ön libero

        Ayak: Sağ ayak

        Güncel piyasa değeri: 16 mil. €

        Oynadığı takımlar: Al-Ittihad, Vitoria Guimaraes B, Vitoria Guimaraes, Rio Ave, Braga

        KULÜBE GÖRE PERFORMANS:

        Braga: 151 maç 15 Gol 8 Asist

        Vitoria Guimaraes B: 40 maç 1 Gol 2 Asist

        Vitoria Guimaraes: 15 maç 1 Gol 0 Asist

        Rio Ave: 12 maç 0 Gol 1 Asist

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kurtulmuş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Kurtulmuş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Torununu kurtarmak için atlayan kadın öldü
        Torununu kurtarmak için atlayan kadın öldü
        Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi!
        Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi!
        Servis şoförüne silahlı saldırı
        Servis şoförüne silahlı saldırı
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Ev sahibini bıçaklayan hırsız tutuklandı
        Ev sahibini bıçaklayan hırsız tutuklandı
        Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya ne zaman gidecek?
        Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya ne zaman gidecek?
        Gezeravcı Dünya'ya indi!
        Gezeravcı Dünya'ya indi!
        Hamaney'in Facebook ve Instagram hesapları kaldırıldı
        Hamaney'in Facebook ve Instagram hesapları kaldırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa