Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Koronavirüs salgını sonrasında küresel ölçekte enerji piyasaları tarihi bir dönemden geçiyor. Brent petrol düşüyor ve petrol üretim kısıtlarının kaldırılması sonrasında daha da düşmesi ön görülüyor. 10 dolar düzeyleri konuşuluyor. Emtia fiyatları da sert biçimde geriliyor. Benzin, motorin ve elbette LPG de bundan payını iyiden iyiye alıyor.

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3 AYDA 2 TL DÜŞTÜ

Uluslar arası piyasalarda akaryakıt fiyatlarının düşmesi pompa fiyatlarına peş peşe indirim olarak yansıdı. Yıl başından bu yana benzinde 2 TL 05 kuruş, motorinde 1 TL 30 kuruş fiyat hareketi yaşandı.

Peki, bugün durum ne? Uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları bir miktar arttı. Benzinin tonu 182 dolardan 195 dolara, motorinin 284 dolardan 289 dolara yükseldi. Bu gece, benzinde 8 kuruş artış bekleniyor. Motorinde bir değişiklik söz konusu değil.

LPG’DE DEV İNDİRİM

Benzin ve motorin fiyatları sıkça düşerken, LPG’de küçük ve sınırlı sayıda bir fiyat hareketi görüldü. LPG’de, 5 Mart’ta 7 kuruş indirim yapıldı. 21 Mart’ta 9 kuruşluk zam gündeme geldi; 2 kuruş ÖTV’den karşılandı ve 7 kuruş pompa satış fiyatlarına yansıtıldı.

LPG’de asıl indirim, bu gece yaşanacak ve pompa satış fiyatları 95 kuruş düşecek. Sektör kaynakları, LPG’de alım fiyatlarının aylık değiştiğini belirterek, “1 Nisan itibarıyla uluslar arası ölçekte düşen fiyatların etkisi LPG’ye doğrudan yansımış olacak” dedi.

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