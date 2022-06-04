

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, C ve D liglerinde 7 maç oynandı.

Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşı karşıya geldiği maçta Hollanda, deplasmanda Belçika'yı Steven Bergwijn, Memphis Depay (2) ve Denzel Dumfries'ın golleriyle 4-1 yendi. Belçika'nın tek golünü Michy Batshuayi attı.

Fransa, Karim Benzema'nın golüyle öne geçtiği karşılaşmada Danimarka'ya 2-1 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri Trabzonspor forması giyen Andreas Cornelius kaydetti.

- A Ligi

1. Grup: Fransa-Danimarka: 1-2

Hırvatistan-Avusturya: 0-3

4. Grup: Belçika-Hollanda: 1-4

- C Ligi

3. Grup: Kazakistan-Azerbaycan: 2-0

Belarus-Slovakya: 0-1

- D Ligi

1. Grup: Letonya-Andorra: 3-0

Lihtenştayn-Moldova: 0-2