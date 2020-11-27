Beklenen oldu, kızaklar göründü!

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve yüzde 20'lik bir bölümü donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi başladı.
Kar yağışının başlaması, havaların ise sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle Çıldır Gölü'nün özellikle kıyı kesimi buz tutmaya başladı. Kars'ın Arpaçay Taşbaşı köyü tarafı her yıl olduğu gibi bu yılda erken buz tutunca atlı kızakla sezonu ilk müşterileriyle buluştu. Yüzeyi yaklaşık 15 santim buz tutan Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızaklar da buzun üzerine çıkmaya başladı.
Yerli ve yabancı turistleri buz üzerinde gezdiren atlı kızaklar keyifli anlar yaşatıyor. Bölgeye gelen turistlerden Kürşat Nurcan Şen çifti ilk kızak gezintisini yaptı. Buz üzerinde atlı kızak keyfinin muhteşem olduğunu belirten Kürşat Şen, "2020-2021 kızak sezonu hayırlara vesile olsun. İnşallah iyi bir sezon olur. Biz geldik ve çok mutlu kaldık. Bizimle birlikte kızak sezonunun başlaması ise gezimize ayrı bir renk kattı" diye konuştu.
Kızakla yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde gün boyu gezmek istediğini vurgulayan Nurcan Şen ise "Çok keyif aldık. Vakit olsa saatlerce kızakla buz üstünde gezmek isterim. Çıldır Gölü'nün muhteşem bir doğası var. Umarım sezon bitmeden yine geliriz. Çıldır Gölü'nün tamamen buz tutup Eskimo usulü avlananları da merak ediyorum" dedi.
Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki 123 kilometrelik alana sahip Çıldır Gölü'nün buz tutan kıyı kesiminde atlı kızaklarla yapılan tur büyük ilgi görüyor. Köyün gençleri, turistleri kişi başı 10 dakikası 25 TL karşılığında atlı kızaklarla donan gölün üzerinde ve çevresinde gezdiriyor. Atlı kızakçı Duran Taşdemir (30) "Atlı kızak sezonunu bugün açtık, inşallah iyi bir sezon olur. Pandemi dolayısıyla biraz sıkıntılı gibi görünüyor, İnşallah iyi olur ve insanlar tekrar gelir" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!