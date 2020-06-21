Aksaray’da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü Mustafa Ç. (32),önce bekçiye çarpıp yaraladı. Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü, gözaltına alınamamak için direnirken de bir polisin ayağını kırdı. Mustafa Ç. 181 promil alkollü çıktı
Olay, Taşpazar Mahallesi 802. Sokak'ta meydana geldi. İHA'nın haberine göre, akşam saatlerinde şüphe üzerine seyir halindeki Mustafa Ç. (32) idaresindeki otomobil sürücüsüne 'dur' ihtarında bulunuldu. Polisin ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü 500 metre ileride olaya müdahale etmek isteyen bekçi Mehmet Gökhan Kara'nın (27) üzerine otomobili sürerek çarpıp kaçtı.
20 DAKİKALIK KOVALAMACA
Bacağından ve kaburgasından yaralanan bekçiye diğer meslektaşları tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, polis ekiplerinin anonsu üzerine Aksaray Emniyeti alarma geçti. Bekçiye çarpıp kaçtıktan sonra yapılan tüm uyarılara rağmen durmayan sürücü, 20 dakika süren kovalama sonucu Yeni Sanayi Mahallesi'nde yakalandı. Alkollü olduğu gözlenen ve yakalanma anında direnen sürücü Mustafa Ç., polis memuru Neşet Güleç'in (35) ayağını kırdı.
'EHLİYETİM YOK LAN NE OLMUŞ?'
Diğer ekiplerin gelmesiyle birlikte güçlükle gözaltına alınan Mustafa Ç., Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. 181 promil alkollü çıkan Mustafa Ç. daha sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Alkollü sürücü burada kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Gazetecilerin “Neden kaçtın?” sorusuna ise, önce küfretti, sonra da "Ehliyetim yok lan ne olmuş?" diyerek, cevap verdi.
BEKÇİ VE POLİS TEDAVİ ALTINA ALINDI
Sürücünün çarptığı bekçi olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, ayağı kırılan polis memuru hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.
UYUŞTURUCUDAN GİRDİĞİ CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ
Bekçiye otomobille çarpıp kaçan ve gözaltına alınmamak için bir polis memurunun da ayağını kıran alkollü sürücünün yakalanmasının ardından yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarında şahsın 22 Haziran 2019 tarihinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı, geçtiğimiz aylarda cezaevinden koronavirüs önlemleri kapsamında izinli çıktığı öğrenildi.
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