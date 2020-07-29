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Konya'da bayram alışverişinden dönen baba oğul, ormanlık alandaki kanlı pusuda hayatını kaybetti. Jandarma 2 kişiyi gözaltına aldı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, kan donduran kanlı pusu, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesine bağlı Tepekent Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. 35 yaşındaki Mevlüt Çakır kendisine ait plakasız motosikletle 10 yaşındaki oğlunu da yanına alarak bayram alışverişi için Kadınhanı ilçesine gitti.

BABA OĞULA AV TÜFEĞİ ATEŞ AÇILDI

Alışveriş sonrası motosikletle Tepekent Mahallesi'ndeki evlerine dönmek üzere yola çıkan baba oğula ormanlık alanda av tüfeği ile ateş açıldı. Yoldan geçenler tarafından fark edilen olayda Mevlüt Çakır olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu İzzet Çakır ise vatandaşlar tarafından hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

JANDARMA 2 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Olay sonrası hemen harekete geçen ilçe jandarma komutanlığı ekipleri ilçe giriş çıkışlarını kontrol altına aldı. KGYS kameraları da incelemeye alındı Jandarma ekipleri olayın gerçekleştiği ormanlık alanda da geniş çaplı inceleme yaptı. Jandarmanın yoğun çabası sonucu olayla ilgili olduğu şüphesiyle 2 kişi, Tepekent Mahallesi'nde gece saatlerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen 2 zanlıdan birinin ölen baba ile aynı ismi taşıyan amca oğlu Mevlüt Çakır olduğu öğrenildi. Aralarındaki husumet nedeniyle öldürülen Mevlüt Çakır ile 5 yıldır konuşmadıkları belirtilen şüpheli Mevlüt Çarır ve Hasan A.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

GEÇEN YIL KALP AMELİYATI OLMUŞ

DHA'nın haberine göre, cenazelerin otopsi işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, silahlı saldırıda babasıyla birlikte öldürülen İzzet'in geçen yıl geçen yıl kalp deliği rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olup, hayata tutunduğu ortaya çıktı.