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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayğaralar organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından Bayğaralar suç örgütüne yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyonda düzenlendi.

ADANA MERKEZLİ 6️⃣ İLİMİZDE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN KAFES OPERASYONU KAPSAMINDA BAYĞARALAR ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ❗️



OPERASYONLAR SONUCUNDA 5️⃣5️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️

OPERASYON DEVAM EDİYOR❗️



Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM)… pic.twitter.com/eXFv25goU0 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 23, 2023

Adana genelinde 7 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği, anlaşmazlık yaşadığı 13 kişiyi silahla yaraladığı, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurduğu ve maddi menfaat sağladığı, korkutma ve haraç alma amaçlı çok sayıda işyerini kurşunladığı, iş insanlarına ve bunlara ait iş yerlerine zorla el koyduğu, uyuşturucu madde ticareti yaptığı, dolandırıcılık yaptığı tespit edilen ve liderliğini "Ramazan Bayğara"nın yaptığı Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Osmaniye ve Mardin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

55 GÖZALTI

Operasyonlar kapsamında 55 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 3 adet AK-47 Kalaşnikof marka otomatik silah, 1 adet Mp5 marka otomatik silah, 1 adet Thomson marka otomatik silah, 29 adet tabanca ve

7 adet av tüfeğine el konuldu.

YERLİKAYA: GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

Operasyon hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Bir kez daha belirtmek isterim ki; suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelerine göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" dedi.