        Son dakika haberi: Batman'daki kanlı pusuda 10 tutuklama!

        Batman'daki kanlı pusuda 10 tutuklama!

        Batman'da anne, baba ve iki çocuğun katledildiği kanlı pusuda yeni bir gelişme yaşandı. Korkunç olayla ilgili soruşturmada mahkemeye sevk edilen 24 şüpheliden 10'u tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 12:25 Güncelleme: 19.09.2025 - 12:25
        Batman'ın Beşiri ilçesinde, anne, baba ve 2 çocuğun yaşamını yitirdiği hafif ticari araca yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 24 şüpheliden 10’u tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre olay, 14 Eylül akşamı, Eskihamur köyü yolunda meydana geldi. Mehmet Şanlı (65) yönetimindeki hafif ticari araca, pusu kuran kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.

        Saldırıda sürücü ile birlikte araçtaki eşi Takibe Şanlı (43), kızları Elanur (9) ve oğulları Akıncan Şanlı (6) kurşunların hedefi oldu. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçtaki çift ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi. Takibe Şanlı’nın cenazesi kent merkezinde Mehmet Şanlı ile çocukları ise Eskihamur köyünde toprağa verildi.

        Olayla ilgili soruşturma kapsamında 24 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklandı, 8’i adli kontrol kararıyla, diğerleri ise serbest bırakıldı.

        Fotoğraflar: İHA

