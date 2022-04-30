Batı Şeria’da Yahudi yerleşim biriminde silahlı saldırı

İsrail'de Yahudi yerleşim yerlerinde saldırılar gerçekleşmeye devam ediyor.

İsrail ordusu, Filistinli saldırganların Batı Şeria'da bulunan Ariel kentinin girişindeki kabinde bulunan bir güvenlik görevlisini öldürerek kaçtığını duyurdu.

İsrail güçleri saldırganları arıyor.

Yerel basın saldırganların bir araçla şehir girişine geldiğini ve aracı durdurarak nöbetçi kulübesine ateş açtığını belirtiyor.

İsrail'in farklı kentlerinde 22-29 Mart tarihlerinde yaşanan 3 ayrı saldırıda, toplam 11 İsrailli hayatını kaybetmişti.

Haftalardır silahlı saldırılarla mücadele eden İsrail'de 7 Nisan'da Tel Aviv'de de saldırı gerçekleşmiş, iki İsrailli hayatını kaybetmişti.

Başbakan Bennett halka silahlanma çağrısı yapmıştı.