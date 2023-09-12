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Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Başkan Joe Biden hakkında azil soruşturması başlatılması talimatını verdiğini duyurdu.

I am directing our House committees to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden. Over the past several months, House Republicans have uncovered serious and credible allegations into President Biden’s conduct—a culture of corruption. https://t.co/3uoDlUB3Sy — Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) September 12, 2023

McCarthy, şu ifadeleri kullandı:

"Temsilciler Meclisi komitelerimize Başkan Joe Biden hakkında resmi bir azil soruşturması açmaları talimatını veriyorum. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçileri vekiller, Başkan Biden'ın yolsuzluk konusundaki davranışlarına ilişkin ciddi ve inandırıcı iddiaları ortaya çıkardı."

Temsilciler Meclisi Başkanı, soruşturmanın Cumhuriyetçi vekil James Comer tarafından yürütüleceğini bildirdi.

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"HUNTER BIDEN BABASININ GÜCÜNÜ KULLANARAK İMTİYAZLAR ELDE ETTİ"

Bu soruşturmanın, ABD yargısının gerekli kanıtları ve belgeleri toplamasına yardımcı olacağını belirten McCarthy, bu kararı ciddiyetle aldığını söyledi. McCarthy, kanıtlar kendilerini nereye götürürse oraya kadar gideceklerini duyurdu.

McCarthy, Biden'ın Başkan Yardımcılığı döneminde görevini kötüye kullandığını ve bu vesileyle oğlu Hunter Biden'ın babasının görevini iş ilişkilerinde imtiyaz elde etmek için kullandığını iddia etti.

Biden'ın Başkanlık döneminde de "ailesine özel muamele" edildiğini savunan McCarthy, "Amerikan halkının kamu görevlerinin satılık olmadığını bilmesi gerekiyor." dedi.

BEYAZ SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Beyaz Saray, Başkan Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın iş anlaşmaları nedeniyle Başkan Biden hakkında azil soruşturması başlatılması yönündeki kararı "En kötü haliyle aşırı politika" tanımlamasını yaparak kınadı.

Beyaz Saray'ın gözetim ve soruşturmalardan sorumlu sözcüsü Ian Sams, "Kongre'deki Cumhuriyetçiler, Başkan'ı 9 aydır araştırıyor ve herhangi bir yanlış davranışa dair kanıt bulamadılar" dedi.

Joe Biden uzun bir süredir oğlu Hunter Biden'ın bağlantılarıyla ilgili eleştiri ve suçlamalara maruz kalıyordu. Bu gelişmeyle Biden, selefi Donald Trump gibi azil soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı.

ABD'de bir Başkan'ın azledilmesi için hem Temsilciler Meclisi, hem de Senato'da azil kararı çıkması gerekiyor. Temsilciler Meclisi'nden yeterli sayıda azil oyu çıkma ihtimali olsa da, Senato'da Demokratlar çoğunlukta olduğu için azil kararı çıkması mümkün gözükmüyor.