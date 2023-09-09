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        Son dakika haberi Başakşehir'in yeni hocası belli oldu!

        Başakşehir'den "Kulübümüz, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaşmaya varmıştır" açıklaması geldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.09.2023 - 13:43 Güncelleme: 09.09.2023 - 13:51
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        Başakşehir'in yeni hocası belli oldu!
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        Başakşehir bu sezon Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 3 maçta 3 mağlubiyet almış ve ardından 43 yaşındaki teknik adam ile yollar ayrılmıştı. İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevi için son olarak Kayserispor'u çalıştıran Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş atan ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 11 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'de, stadımızda bulunan basın toplantısı odasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir" ifadelerine yer verildi.

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