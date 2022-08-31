Balotelli gidiyor! Yeni adresi...

Teknik direktör Vincenzo Montella, Ümraniyespor maçı sonrası tartışma yaşadığı Balotelli ile ilgili "Bu konuda bir şey söylememe gerek yok. Sadece kendi beklentilerimin altında kaldığını söyleyebilirim. Maçın sonunda böyle gerginlikler olabilir. Başka bir şey eklemeyeceğim. Kendisinden olan beklentilerimiz daha büyük. Orada adrenalin başka şeylerde söyletiyor ama benim için orada olay bitmiştir." açıklamasını yapmıştı.