Balıkesir'de 3 puan Denizlispor'un

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Balıkesirspor ile Altaş Denizlispor karşı karşıya geldi. Denizlispor, Balıkesirspor'u 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alper Akarsu yönetti.

Mücadelenin tek golü 83'de Hakan Çinemre'den geldi.

Balıkesirspor bu skorla ligde 11 puanda kaldı.

Puanını 30'a çıkaran Denizlispor kümede kalma mücadelesinde önemli bir 3 puanın sahibi oldu.