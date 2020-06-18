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İstanbul Pendik'te hamile kadının da bulunduğu araca saldıran baklavacı Hasan Sel ve Hüseyin Sel'e 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Saldırganlara "ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması" suçundan verilen 10 ay hapis cezası ise ertelendi.

Pendik D-100 karayolunda 7 Temmuz 2019'da meydana gelen olayda, emniyet şeridinde ilerleyen Seydioğlu Baklavaları'nın sahibi olduğu ortaya çıkan Hüseyin ve Hasan Sel kendisine yol vermeyen aracın önüne aniden geçerek durdu. Daha sonra içerisinde hamile bir kadının da bulunduğu aracın dikiz aynasını kıran Hüseyin Sel otomobilin üzerine çıkıp zıplamaya başladı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olayın ardından olayın mağduru olan Y.B. ve hamile olan eşi A.B. polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Y.B. polise verdiği ifadesinde, “Olay günü zanlı emniyet şeridinden gidiyordu. Benim önüme kırıp yola geçmek istedi, ben buna izin vermedim. Bunun üzerine sinirlenip beni takip etmeye başladı. Aracıyla önüme geçip aniden durdu, ben de ona çarparak durdum. Eşim hamile olduğu için aracın kapılarını kilitledim. Tekme atıp aynayı kırdı otomobilim üzerinde zıplamaya başladı. Bu şahıstan hem aracıma zarar verdiği için hem de tehlikeli araç kullandığı için şikayetçiyim” dedi.

JET İDDİANAME HAZIRLANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede her iki şüphelinin de “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “mala zarar verme” ve “ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması” suçlarından 20’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti.

İFADESİNDEN

Olay gününü anlatan Hasan Sel, emniyet şeridinden ilerlediklerini söyledi, Yunus Emre Bahçıvan’ın aracını kendilerine doğru kırdığında aynaların temas ettiğini savundu. Sanık Hasan Sel ifadesinde, “Müştekinin kullandığı araç önümüze doğru gelince yan aynalar yine temas etti. Ben camdan ‘sen ne yapıyorsun, bizim hastamız var’ dediğim halde, bana ‘magandalar aynama vurdunuz, sizi polise teslim edeceğim’ şeklinde konuştu. Seyrimize devam ederken bizim aracımızın sol tarafına vurdu. Biz de bunun üzerine durduk. Amacımız konuşmaktı. Ben de şeker hastasıyım. Annemle ilgili sözler de sarf edilince kendimi kaybettim, sinirlendim. Yapmamam gerekiyordu, pişmanım. Yaptığım doğru değil ama aynasını gösterince ben de aynasına vurdum ve kırdım. Aracın arasından geçemeyince, müştekinin aracına çıktım, istemeden de olsa bastım kaputa” dedi.