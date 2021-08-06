Ramak kaldı! Kamyon dehşeti

Bakırköy, D-100 Yanyolu Avcılar istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı.

Kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kamyon şoförü yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. 2 şerit trafiğe kapatılırken, yolun açılması için çalışma başlatıldı.