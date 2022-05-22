Dünya henüz koronavirüs salgınının etkisinden kurtulamamışken, sayıları hızla artan maymun çiçeği salgını dünyada panik yaratmaya devam ediyor... Tüm dünyayı saran yeni virüs hakkında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Ülkemizde bugüne kadar "maymun çiçeği" vakası görülmemiştir." dedi.