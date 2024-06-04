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        Haberler Gündem Güncel Bakan Yerlikaya: 373 kilo kokain ele geçirildi - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Bakan Yerlikaya: 373 kilo kokain ele geçirildi

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Güney Amerika'dan ülkemize kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen 'Narkoçelik-20' operasyonlarında 373 kilo kokain ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 09:30 Güncelleme: 04.06.2024 - 09:37
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        Bakan Yerlikaya: 373 kilo kokain ele geçirildi
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Güney Amerika'dan ülkemize kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen 'Narkoçelik-20' operasyonlarında 373 kilo kokain ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.

        Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi: "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ülkemize gönderilen uyuşturucu maddelerin Bursa’nın Gemlik limanındaki konteyner içerisinde gizlendiğinin tespit edilmesi üzerine İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün destekleriyle İstanbul ve Bursa’da 'Narkoçelik-20' operasyonları düzenlendi.

        Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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