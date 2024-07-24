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        Haberler Gündem Eğitim Son dakika haberi: Bakan Tekin'den 'Fransız okulları' açıklaması

        Son dakika haberi Bakan Tekin'den 'Fransız okulları' açıklaması

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacağını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 12:15 Güncelleme: 24.07.2024 - 13:18
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        Bakan Tekin'den 'Fransız okulları' açıklaması
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türk öğrenci kaydına izin verilmeyen okullara ilişkin, "Bu okullar normal koşullarda bizim mevzuatımızda yeri olmayan okullar. Mevzuat içerisine girerlerse eğitim öğretimlerine devam edecekler. Girmezlerse yok hükmündeler zaten" dedi.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Bakan Tekin, kendi ülkelerinin müfredatını uygulayarak Türk öğrenci kaydına izin verilmeyen okullara ilişkin, "Bu okullar normal koşullarda bizim mevzuatımızda yeri olmayan okullar. Mevzuat içerisine girerlerse eğitimlerine devam edecekler. Girmezlerse yok hükmündeler zaten. Bizim arzu ettiğimiz şey şu; bir yasal mevzuatımız var, bir de anayasamızın uluslararası sözleşmelerle ilgili 90'ıncı maddesi çerçevesinde ülkelerle yaptığımız uluslararası anlaşmalar var. Bu nedenle bu okulların hukuki statüye kavuşması için uluslararası sözleşme yapılması gerekiyor. Biz bu bahsi geçen, yasal dayanağı olmayan 12 okulun uluslararası sözleşmeyle, karşılıklı iki ülkenin anlaşacağı zemininde yasal dayanağa gelmesini arzuluyoruz. Fransa ile görüşmelerimiz devam ediyor, Pakistan'da görüşmelerimiz devam ediyor. Uluslararası sözleşme yapalım, biz de karşılıklı olarak özellikle Avrupa'daki Türk vatandaşlarımızın çocuklarının, eğitim öğretim hakkından demokratik özgür bir biçimde, kendi kültürlerini ana dillerini öğrenebilecekleri bir şekilde uluslararası sözleşme yapmak için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

        "YEPYENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPACAĞIZ"

        Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun TBMM Genel Kurulu gündemine ne zaman geleceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Tekin, "İtirazlar, kanunun hazırlık aşamasında da vardı, komisyon aşamasında da vardı. Genel Kurul aşamasında da olacak. Biz yaptığımız hazırlık sürecini dolu dolu geçirdiğimize ve bu konuda görüş alınabilecek her taraftan görüş aldığımıza inanıyorum. İddialıyız bu konuda. Kanunla ilgili biz, Türkiye'de öğretmen yetiştirme süreciyle ilgili olarak yepyeni bir başlangıç yapacağız. Yeni başlangıçlara farklı kesimlerden, farklı toplumsal yapılardan eleştiri olabilir. Meclis kapanmadan Genel Kurul'dan geçip geçmeyeceğini bilemem ama süreç devam ediyor. O tamamen Genel Kurul'un takdirinde" dedi.

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