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Son dakika haberi Bakan Soylu duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu'ndan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Giriş: 12.03.2023 - 15:56 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Soylu son dakika duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi - Güncel haberelr
Bakan Soylu duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
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HABERTURK.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Eren Abluka operasyonlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"Teslim olmadılar, şimdi sarı torbadalar" diyen Bakan Soylu, "Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonunda, Mardin Nusaybin Ömeryan Bagok Bölgesinde 3 terörist etkisiz. Kahraman Jandarma'mıza tebrikler." dedi.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Operasyona ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, 11 Mart 2023 tarihinde başlatılan Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit GK Abdullatif EMEN operasyonu kapsamında; Mardin ili Nusaybin ilçesi ÖMERYAN- BAGOK bölgesinde, JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, arazi arama taraması esnasında, PKK/KCK terör örgütü mensupları ile 12 Mart 2023 tarihinde yaşanan silahlı çatışmada, (3) terörist silahlarıyla [(3) M-16 Piyade Tüfeği,] birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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