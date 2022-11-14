Bakan Soylu: ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz

HABERTURK.COM / Ajanslar

İçişleri Bakanı Soylu, İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "ABD Büyükelçiliği'nin taziyede bulunmasını kabul etmiyoruz. reddediyoruz" açıklamasında bulundu. Soylu, şunları kaydetti: "Kobani'yi terör bölgelerini besleyen, oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa kendi senatolarından para gönderen bir devletle biz müttefikliğimiz elbette ki tartışılmalıdır. Biz kimsenin düşmanı değiliz kimsenin topraklarında gözümüz yok. Kimseye kalleşlik yapmıyoruz. Bu kalleşliklere elbette ki tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum. İstiklal Caddesi bizim nazlı kızımızdır. Operasyonlar devam ediyor. Elbette ki teröristler yakalandı. Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı. Nasıl ve ne şekilde koordine edildiğini bildiğimiz, nereden hareketlendiğini bildiğimiz bir terör yapısıyla karşı karşıyayız. PYD'yi orada kim besliyorsa, PKK'ya kim iç istihbarat sağlamaya çalışıyorsa, faili odur. Piyonları tartışmanın bir anlamı yoktur. Dünyada çok fazla piyon bulunur. Allah milletimizin yardımcısı olsun."

Fotoğraf: AA "Bize verilen mesajı aldık. Ne olduğunu biliyoruz. Çok güçlü cevap vereceğiz" diyen Soylu ayrıca, "Olay sonrası yapılan teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı, teröristin öldürülmesi yönündeydi. Ya kattan atın ya kanala atın denildi" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA "1200 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ" Bakan Soylu şunları kaydetti: "Beyoğlu'ndaki terör saldırısının faili sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütünce istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin'den Türkiye'ye kaçak yollarla girdiğini söyledi. Saldırının ardından 1200 kamera görüntüsünü inceleyen emniyet güçleri, 21 adrese operasyon yaparak 46 şüpheliyi gözaltına aldı. Onunla beraber bu olayı tertipleyen, terör örgütü belki buna üzülecek ama onu öldür talimatı verdiği kişiyi de yakaladık."