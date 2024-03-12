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Ocak ayında cari açık geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75.4 gerileyerek 2 milyar 556 milyon dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Cari açıkta sert düşüş Haberi Görüntüle

Şimşek, "Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşme mayısa göre 22,6 milyar dolara ulaştı. Şubat ayında da devam eden dış ticaret açığındaki düşüşle ilk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3’ün altına gerileyecektir. Bu yılı OVP’deki yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oran ile tamamlamayı bekliyoruz. Bu performans makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine de ilave katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

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Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşme mayısa göre 22,6 milyar dolara ulaştı.



Şubat ayında da devam eden dış ticaret açığındaki düşüşle ilk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3’ün altına gerileyecektir.



Bu yılı OVP’deki yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük… pic.twitter.com/iXifjxdD9n — Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 12, 2024

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