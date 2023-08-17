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        Haberler Ekonomi Para Son dakika haberi Bakan Şimşek'ten açıklamalar - Para Haberleri

        Son dakika haberi Bakan Şimşek'ten açıklamalar

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği 66. Genel Kurulu'nda konuşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 10:37
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        Bakan Şimşek'ten açıklamalar
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği 66. Genel Kurulu'nda konuşuyor.

        Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

        2024’ün ikinci yarısından itibaren küresel finansal koşullarda daha destekleyici bir ortamla karşı karşıya kalmayı umut ediyoruz.

        2022-2023 döneminde ülkemiz reel olarak %5,4 büyüdü.

        2023’te %4,5 civarında bir büyüme öngörüyoruz.

        Ekonomimizde bir yeniden dengeleme ihtiyacı çok açıktır. Politika çerçevemizi bu ihtiyaca göre şekillendiriyoruz.

        Ekonomi politikalarımızda, şeffaflık, tutarlılık, uluslararası normlara uygunluk temel hedeflerimizdir.

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        Kısa vadede bizim önceliğimiz makro finansal istikrarın kalıcı bir şekilde tahsis edilmesi ve öngörülebilirliğin artırılmasıdır.

        Para politikasında başlattığımız, sadeleşme ve sıkılaşma adımları devam edecektir.

        Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileri olumlu etkilemeye başlamıştır.

        Ülkemizin risk primi 400 baz seviyesine gerilemiştir.

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye’ye ilişkin daha olumlu perspektif sunmaya başladı. Sermaye piyasalarımıza fon akışı da başlamıştır. Tüm bu gelişmeler yurtdışı finansman erişimini kolaylaştırıyor. Bankacılık sektörümüz yüksek aktif kalitesi ve güçlü sermaye yapısıyla sağlıklı bir yapıya sahiptir.

        Sermaye piyasalarını derinleştireceğiz, sürdürülebilir finans, katılım finansının geliştirilebilmesi için önemli adımlar atacağız. Karbon piyasasını kuracağız. TBMM ürünlerinin katılım finansa uyumunu sağlayacağız. Katılım finansının piyasasının kurulabilmesi için ilave adımlar da atacağız.

        İç talepte bir dengelenme ihtiyacı var. Bankalarımızdan programımıza uygun hareket etmelerini bekliyoruz. Özellikle ihracatın desteklenmesi büyük önem arz etmektedir.

        Özel sektör bankalarının geride kalmasının sebeplerini iyi biliyoruz. Özel bankaların sadece tüketici kredilerine odaklandığı dönem geride kalmalı. Artık bu sürdürülebilir değil. Reel sektörü desteklemek esas vazifemizdir.

        Sürdürülebilir yüksek büyümenin devamı için reel sektörümüzün finansmana kesintisiz erişimi tabii ki olmazsa olmazdır.

        Önümüzdeki dönemde daha seçici bir şekilde, cari açığı azaltacak, enflasyonu azaltacak büyümelerinin devamını arzuluyoruz.

        Bu konuda üzerimize düşeni biz de yapacağız. Maliye politikası ve para politikası eşgüdüm içerisinde olacak.

        Bankacılık sektörümüz, kaliteli beşeri sermayesi, teknolojik altyapısı ve dünya standartlarındaki düzenleme, denetleme sistemimizle ülkemizin büyümesine bugüne kadar büyük katkı sunmuştur ve bunun devamını da sağlayacağız.

        Önümüzdeki dönemde de bu sorumlulukla önemli katkılar sağlayacağına en ufak bir şüphemiz bulunmamaktadır.

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