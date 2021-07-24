Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir" açıklamasında bulundu.