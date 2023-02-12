HABERTURK.COM

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Depremden etkilenen 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz" dedi.

Bakan Özer, şunları kaydetti: "10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. Öncellikle deprem bölgesi olmayan 71 ilde eğitim öğretim devam edecek.

ÖZEL OKULLAR AÇIKLAMASI

Deprem olan 10 ilde veliler çocuklarını diğer illere nakil edebilecek. Diğer illerdeki okul kapasitelerini artırmak için çalışıyoruz. Özel öğretim kurumları ile görüşme yaptık. Bu kurumlardaki yüzde 3'lük kapasiteyi yüzde 10'a çıkardık.

10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız."