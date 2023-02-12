Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Eğitim Son dakika: Bakan Özer: 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim başlayacak

Son dakika haberi Bakan Özer: 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Özer, "20 Şubat tarihi itibariyle 71 ilde eğitim ve öğretim devam edecek. 10 ilimizde de eğitim ve öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart'ta tekrar bir değerlendirme yapacağız" dedi

Giriş: 12.02.2023 - 14:05 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Bakan Özer: 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim başlayacak
HABERTURK.COM

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Depremden etkilenen 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz" dedi.

Bakan Özer, şunları kaydetti: "10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. Öncellikle deprem bölgesi olmayan 71 ilde eğitim öğretim devam edecek.

ÖZEL OKULLAR AÇIKLAMASI

Deprem olan 10 ilde veliler çocuklarını diğer illere nakil edebilecek. Diğer illerdeki okul kapasitelerini artırmak için çalışıyoruz. Özel öğretim kurumları ile görüşme yaptık. Bu kurumlardaki yüzde 3'lük kapasiteyi yüzde 10'a çıkardık.

10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ahmet Davutoğlu'nun eşi gönüllü hizmette
Ahmet Davutoğlu'nun eşi gönüllü hizmette
'Çeşitli evraklar yok ediliyor' iddialarına yanıt
'Çeşitli evraklar yok ediliyor' iddialarına yanıt
Asılsız
Asılsız "bina çöktü" ihbarına yasal işlem başlatıldı
Depremde kurtarılan can dostlarımız
Depremde kurtarılan can dostlarımız

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.