Bakan Nebati: Asgari ücret beklentileri karşılayacak

DHA

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında cari açığa değinen Nebati, "Bu yılın sonunda cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,6'nın altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Cari açığın milli gelire oranı noktasında yıl sonunda inşallah müjdeli rakamları paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücret görüşmelerine de değinen Nebati, "Asgari ücrete ilişkin de görüşmeler devam etmekte olup 2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz" dedi.

"2,6 MİLYAR TL KURAKLIK DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPACAĞIZ"

Konuşmasında, "Enflasyonla mücadele konusunda önümüzdeki dönemde de para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümü ile mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek ve kalıcı olarak düşük seviyelere indireceğiz" ifadelerini de kullanan Nebati, "Aralık ayının ikinci yarısından itibaren kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimize toplamda 2,6 milyar TL kuraklık desteği ödemesi yapacağız" dedi.

MTV ORANI NE OLACAK?

Nebati ayrıca, "2022 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak duyurulmuştu ama Cumhurbaşkanımız yetkisi çerçevesinde yeniden değerleme oranını yüzde 25'e düşürüyoruz" şeklinde konuştu.