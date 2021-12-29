Yerli aşı yarın başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, haftalık gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek hatırlatma dozu olarak yerli Turkovac aşısını yaptırdı.
Bakan Koca, aşıyı yaptırdıktan sonra, "Özellikle bugün önemli bir gün. Yerli üretimle ilgili acil kullanım onayının müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte vermiştik. Yerli aşımız Turkovac'ı salgın sebebiyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza adıyoruz. Bu vesileyle hepsine Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum" dedi.
'HATIRLATMA DOZLARINI TURKOVACLA YAPTIRMALARINI ÖNERİYORUM'
Bakan Koca, Türkiye'nin güçlü bir aşı geçmişinin olduğunu ifade ederek, "Turkovac, son 50 yıldan sonra hücreden başlayarak üretim safhasına kadar gelen ilk yerli aşımız oluyor. Ve en son 24 yıl önce, 1998'de verem aşısı üretilmişti. Ben özellikle 50 yıl aradan sonra yüzde 100 yerli, Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen bu aşının çok önemli olduğunu, tarihi önemde olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunu bekleyen birçok vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızı Turkovac'la aşı olmaya, özellikle hatırlatma dozlarını da Turkovac'la yaptırmalarını ısrarla tavsiye ediyorum. Hıfzıssıhha'nın yeniden dirilmesinin ilk adımı Turkovac. Bu başarı milletimizin başarısı. Ve vatandaşlarımızın bu noktada özellikle erken dönemde Omicron varyantının da yoğun gündemde olduğunu, bulaşıcılığının da yüksek olduğunu biliyoruz. Bu sebeple de aşılarını erken dönemde, hatırlatma dozları dahil olmak üzere Turkovac'la yaptırmalarını öneriyorum" diye konuştu.
RANDEVULAR YARINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR
Bakan Koca, Turkovac aşısının randevu işlemleri ile ilgili olarak ise "Yarından itibaren bütün vatandaşlarımıza, özellikle şehir hastanelerinden başlamak üzere uygulama başlamış olacak" dedi.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!