Yerli aşı yarın başlıyor

HABERTURK.COM / DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, haftalık gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek hatırlatma dozu olarak yerli Turkovac aşısını yaptırdı.

Bakan Koca, aşıyı yaptırdıktan sonra, "Özellikle bugün önemli bir gün. Yerli üretimle ilgili acil kullanım onayının müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte vermiştik. Yerli aşımız Turkovac'ı salgın sebebiyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza adıyoruz. Bu vesileyle hepsine Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum" dedi.

'HATIRLATMA DOZLARINI TURKOVACLA YAPTIRMALARINI ÖNERİYORUM'

Bakan Koca, Türkiye'nin güçlü bir aşı geçmişinin olduğunu ifade ederek, "Turkovac, son 50 yıldan sonra hücreden başlayarak üretim safhasına kadar gelen ilk yerli aşımız oluyor. Ve en son 24 yıl önce, 1998'de verem aşısı üretilmişti. Ben özellikle 50 yıl aradan sonra yüzde 100 yerli, Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen bu aşının çok önemli olduğunu, tarihi önemde olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunu bekleyen birçok vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızı Turkovac'la aşı olmaya, özellikle hatırlatma dozlarını da Turkovac'la yaptırmalarını ısrarla tavsiye ediyorum. Hıfzıssıhha'nın yeniden dirilmesinin ilk adımı Turkovac. Bu başarı milletimizin başarısı. Ve vatandaşlarımızın bu noktada özellikle erken dönemde Omicron varyantının da yoğun gündemde olduğunu, bulaşıcılığının da yüksek olduğunu biliyoruz. Bu sebeple de aşılarını erken dönemde, hatırlatma dozları dahil olmak üzere Turkovac'la yaptırmalarını öneriyorum" diye konuştu.

RANDEVULAR YARINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Bakan Koca, Turkovac aşısının randevu işlemleri ile ilgili olarak ise "Yarından itibaren bütün vatandaşlarımıza, özellikle şehir hastanelerinden başlamak üzere uygulama başlamış olacak" dedi.

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