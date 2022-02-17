Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Bakan Koca'dan açıklama

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosundaki son durumu değerlendirdi. Bakan Koca, "(Vaka sayısı) Aşağı doğru inmeye başladı. Geçen hafta sonu itibariyle pikini yapmış oldu. Şu an hastaneye yatışlar yüzde 28-30 gibi azalmış oldu. Yoğun bakıma yatış yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki hafta daha da aşağı doğru ineceğini tahmin ediyoruz" diyerek, hastane yükünün de önümüzdeki haftalar da düşeceğini söyledi.
MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?
Yeni tedbirler gelebilir mi sorusuna Bakan Koca, "Önümüzdeki hafta çarşamba gününe işaret ederek, "Gelecek hafta çarşamba günü mücadeleyi ve geldiğimiz noktayı, bundan sonra ne olacağını anlatacağımız bir basın toplantısı yapacağız. Bugüne kadar geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne yapılması gerektiğini daha net anlatan bir dönem olacak. Maske ve benzeri tedbirler ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak. Maskeyi nerede daha önemle takmamız gerektiğini anlatacağım" dedi.
"HASTA OLANA TEST YAPILSIN"
PCR testi uygulaması hakkında da konuşan Bakan Koca, "Bundan böyle hasta olana test yapılsın istiyoruz. Hasta olan maskesini takarak kendisini izole etsin" dedi.
"COVID-19 İLACINA ERKEN DÖNEMDE BAŞLANMALI"
Bakan Koca Covid-19 ilacına ilişkin ise şunları söyledi: "Belirti olursa hastaneye müracat ederek test yapılsın, 65 yaş üstü ve riskli olanlara Covid-19 ilacı başlamak önemli. Kişisel tedbirler önemli. Vatandaşlarımızın aşılı olması gerekiyor. 65 yaş üstü ve riskli grupta ise ilaca erken dönemde başlanmalı, kişisel tedbirlere dikkat edilmeli."
TURKOVAC AŞISI GELECEK HAFTADAN İTİBAREN BÜTÜN DEVLET HASTANELERİNDE UYGULANACAK
Yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın 81 ildeki devlet hastanelerine sevkiyatının başlayacağını bildiren Koca, "Gelecek haftadan itibaren sadece eğitim ve araştırma veya şehir hastaneleri değil, ilçeler dahil olmak üzere bütün devlet hastanelerinde TURKOVAC uygulaması başlayacak" dedi.
Koca, TURKOVAC'ın Omicron varyantına karşı etkinlik çalışmasının sürdüğünü hatırlatarak "TURKOVAC'ın Omicron ile ilgili hayvan çalışmaları başladı. Hayvan çalışmalarının ikinci dozu zannediyorum yarın yapılacak. Mart ayına da Omicron varyantına yönelik TURKOVAC aşısını tamamlamayı düşünüyoruz" diye konuştu.
HASTANELERE GÖNDERİLEN TURKOVAC MİKTARI 800 BİN DOZA ULAŞTI
TURKOVAC'ın uygulanma miktarına ilişkin verilerin sorulması üzerine Koca, şunları kaydetti: "Şu ana kadar piyasaya verdiğimiz toplam 800 bin doz oldu. Zannediyorum pazartesi 200 bin doz daha ve ondan sonra her hafta artarak devam ediyor olacak. Ortalama ayda 2-2,5 milyona kadar çıkmış olacağız. Talep iyi, daha iyi olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü bugüne kadar sadece eğitim ve araştırma, büyük hastanelerde oldu. Bütün illere yeni yayıldı. Aile hekimlerine daha verilmedi. Aile hekimlerine zannediyorum iki hafta sonra dağıtılmış olur. O durumda erişimi daha kolay oldukça kullanımı da artmış olacak."
Koca, 2 doz BioNTech aşısından sonra TURKOVAC'ın uygulandığı çalışmaya ilişkin soru üzerine, "2 BioNTech üzeri TURKOVAC devam ediyor. Gebelerle ilgili de çocuklarla ilgili de başladı" dedi.
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