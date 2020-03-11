Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması... Bakan Koca: "Tedbirde birlikteyiz, mücadeleyi birlikte vereceğiz. Her önemli olayı size titizlikle bildireceğiz. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı ve güven verici bilgilendirme önemli. Dördüne de sahibiz" açıklamasında bulundu.

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