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Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Küresel salgınların kaçınılmaz tarafları olduğuna dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnsanların ülkeden ülkeye her an hareket halinde olduğu bir dünyada direnç hangi düzeyde, tedbirler hangi keskinlikte olursa olsun bazı sonuçları önlemek maalesef mümkün değil" açıklamasında bulunmuştu.

"YANGIN, OLDUĞU YERDE SÖNDÜRÜLEBİLİR"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş,"İlk alınan önlemlerle beraber yangın olduğu yerde söndürülebilir, ilave olgular olmayabilir. Avrupa'da da var, birkaç olguyla başlayıp 1-2 olgu artısıyla, alınan tedbirler ve virüsün özelliğiyle beraber bazı ülkelerde çok fazla artış olmadı. Bunun yanında İran'da, Japonya'da, İtalya'da, Fransa'da görüldü. Virüsün çok yayılması için birkaç faktör var. Bir, mikroorganizmanın hastalık yapıcı gücü; iki, bireylerin vücut direnci; üç, hastalığın alınış şekli ve hekime geliş süresinin uzun olması" dedi.

KORONAVİRÜS OLAN 1 KİŞİ, 4 KİŞİYE BULAŞTIRIYOR

Koronavirüsü yangına benzeten Prof. Dr. Dökmetaş, "Ülkemizin dört bir yanında yangınlar var, ülkemizde hiçbir şey yoktu ama çevrede olan o yangınlardan saçılan o kozalaklar ve benzeri şeyler bizim ülkemize de geldi. Şu an biz onu bölgede sabit tutuyoruz. Duamız yeni yeni kozalakların çevre ülkelerden ülkemize atılmaması. Çünkü mikroorganizmanın yayılması için bir odak oluşturması lazım. Yani ona zamanında müdahale edilmemesi, onun da çevreye yayması lazım. Bazı mikroorganizmalar 1'e 1 bulaştırabilirken COVID-19'un istemediğimiz özelliği 1'e 4 bulaştırıyor olması. Yani 1 kişi 4 kişiye bulaştırabilir. Bulaştırıcılık oranı bu mikroorganizmada fazla. Gripte ise 1'e 1'dir" diye konuştu.

Koronavirüs hastası, hastalığı 4 kişiye bulaştırabiliyor. Peki, koronavirüs hangi belirtilerle ortaya çıkıyor? Koronavirüsü (COVID-19) nezle, grip, alerjiden ayıran özellikler nelerdir?

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; koronavirüsün belirtileri hafif veya şiddetli seyredebiliyor. Ateş ve öksürüğün yanı sıra hastalığı şiddetli geçirenlerde nefes darlığı, zatürre ve böbrek yetmezliği meydana gelebiliyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşi olanlar, öksürenler ve nefes alma güçlüğü çekenlere, hemen bir sağlık kuruluşuna giderek seyahat geçmişiyle ilgili bilgileri sağlık çalışanlarıyla paylaşmalarını öneriyor.