Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25-31 Aralık arasında, illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca, "25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli" dedi.