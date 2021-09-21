Bakan Koca duyurdu! Yüzde 50’yi geçti

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı olanların oranının yüzde 50’yi geçtiğini söyledi.

Bakan Koca, "18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı %50’yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak" dedi.