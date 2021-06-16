Bakan Koca duyurdu: Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasını başlattık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? Gün içinde randevu, gün içinde aşı” uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" açıklamasında bulundu.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1405073192348176389?s=20