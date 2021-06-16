Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.30’da YouTube üzerinden canlı yayınla açıklama yapacak.

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