Maske uyarısı! Vaka sayıları yeterince azalana dek...

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Uzun, solunum yoluyla bulaşan koronavirüsün; açık havada, hatta rüzgarlı havada dahi kapalı ortamlara oranla daha düşük bulaşma olasılığı barındırdığını kaydetti.
Uzun, vaka sayıları yeterince azalana dek açık havada dahi maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami seviyede özen göstermek gerektiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Tek kullanımlık cerrahi maskelerin nemlendikçe düzenli aralıklarla değiştirilmesi, çıkarıldıktan sonra kesinlikle yeniden kullanılmaması ve maskeye dokunulmaması gerekiyor. Virüsün her yerde olabileceği göz önünde bulundurularak özellikle de ev dışı ortamlarda ellerin yüz bölgesine, göz, burun ve ağıza kesinlikle temas ettirilmemesi, düzenli olarak el yıkama mümkün değilse, antiseptikler ile el hijyeninin sağlanması önem arz ediyor.
Şu an için ülkemizde yoğun bir şekilde aşılama işlemleri devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan iki farklı aşı seçeneği bulunuyor ve bunlar kendi aralarında çeşitli yönlerden farklılık gösterse de ikisinin de virüsten korunma, hastalığa yakalanma halinde ise yoğun bakım ihtiyacı oluşturacak düzeyde hastalığın ağırlaşmasını önleme konularında büyük oranda etkili olduğunu biliyoruz. Bu nedenle sırası gelen vatandaşların vakit kaybetmeden randevularını oluşturarak aşısını yaptırması gerekiyor."
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Uzun, aşılarını yaptıran vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini aktararak, hastalığa yakalanma ve virüsü temasta olunan kişilere bulaştırma olasılığının halen devam etmesi nedeniyle aşıdan sonra da maske, mesafe ve hijyen kurallarına aynı şekilde devam edilmesi gerektiğini kaydetti.
Uzun, "Solunum ve terleme ile birlikte sıcak havalarda maske, rahatsız edici olmasının yanı sıra hızlı bir şekilde nemlendiğinden kısa sürede etkisini kaybediyor ve bu nedenle sürekli olarak değiştirilmesi gerekiyor. Bunların yanı sıra yaz aylarında kalabalık, kapalı ve havasız ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmanızı öneriyoruz. Tatil ve eğlence planlarınızı daha çok açık hava aktiviteleri şeklinde planlayarak virüsle karşılaşma ihtimalinizi önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Piknik ve kamp alanları, sahiller gibi alanlar her ne kadar açık hava da olsa özellikle yaz aylarında insan yoğunluğunun oluşabildiği bölgeler arasında yer alıyor. Böyle ortamlarda açık hava da olsa sosyal mesafe bırakmaya ve/veya maske kullanımına dikkat etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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