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Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 242 bin 311 doz oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "1 MİLYON 240 BİN 311. SİZCE NEDİR? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk" ifadelerini kullandı.

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