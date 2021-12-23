Bakan Koca duyurdu! Aile hekimliklerinde bugün başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı aile hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuyor. 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. Milletimize hayırlı olsun" dedi.

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