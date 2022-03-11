Bakan Koca duyurdu! 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izniyle, 10 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ve 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ alımı daha yapıyor. Ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır. SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI Başvuruları 15 Mart 2022 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) http://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir. Bakanlığımızca yapılacak 20.000 yeni atama sağlık camiamıza, yeni arkadaşlarımıza ve milletimize hayırlı olsun" dedi.