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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "COVID-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" dedi.