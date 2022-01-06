Bakan Koca'dan 'karantina' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yayınlanan basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, “izolasyon” kelimesi yerine yanlışlıkla “karantina” kelimesinin kullanıldığını söyledi.

Bakan Koca, "Metindeki anlam esasen herkes için açıktır. Bununla birlikte, dikkat sahiplerine teşekkür ederiz" dedi.