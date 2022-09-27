Pandemiden ne zaman çıkacağız? Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, pandemiden ne zaman çıkacağız sorusuna, "Salgın ortadan kalkmış değil. Ancak etkisini yitirdiği bir gerçek. İki yıl önceye göre bugün hastalıkla mücadelede çok önemli tecrübeler edindiğimiz gibi hastalık da eski gücünü kaybetti. Gerek aşı olma oranları, gerek tedavide elde edilen başarı hastalığın etkisinin azalmasında etkili oldu. Ancak bir gerçek var. Hastalık halen var" yanıtını verdi.
ONKOLOJİ HASTANESİ KAPANIYOR MU?
Bakan Koca, Onkoloji Hastanesi kapanacak mı sorusunu şöyle cevapladı: "Çarşamba günü Etlik Şehir Hastanemiz açılıyor. Ankara´mız 2´nci büyük hastane kompleksine kavuşuyor. Mevcut hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek. Onkoloji hastanesi kapanmayacak. Bazıları ısrarla kapatacağımızı söylese de biz kapatmayacağız. Mevcut hastanelerimizin hiçbiri sağlık amacı dışında asla kullanılmayacak."
ETLİK ŞEHİR HASTANESİ YARIN AÇILIYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye'nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi’nin yarın açılacağını duyurdu.
Türkiye’nin alan olarak en büyük şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi, yarın Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılması beklenen törenle hizmete açılacak. Açıldığında Ankara’nın ikinci şehir hastanesi olacak Etlik Şehir Hastanesi, 1 milyon metrekare alan üzerine kurulu, 3 bin 724 yatak kapasitesi, 938 polikliniğe sahip olacak. Hastane konumu ve hizmet kapasitesi ile sadece başkente değil, çevre illere de hizmet verecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!