İşte illere göre haftalık vaka sayısı

HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat haftalık vaka haritasını paylaştı. Bakan Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.

Bakan Koca, 12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de açıkladı. Buna göre, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin oldu.