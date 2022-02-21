Bakan Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Şubat tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı haritaya göre, 5-11 Şubat haftasında 100 binde Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun" dedi.