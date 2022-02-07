Bakan Koca açıkladı! İşte il il son durum

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Bakan Koca, 22-28 Ocak tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Buna göre 100 bin kişi içinde görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 889,58, İzmir 961,57, Ankara'da 1003,30 oldu

Bakan Koca, 22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin ise Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa olduğunu ifade etti.