Bakan Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Ocak tarihleri arasında illere göre vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı haritaya göre, 100 binde Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1245,73, İzmir 729,81, Ankara'da 725,62 oldu.

Bakan Koca, "15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt" dedi.