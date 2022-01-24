Bakan Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı

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Bakan Koca, 8-14 Ocak arasında, illere göre 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını açıkladı. Haritaya göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1571,46, Ankara'da 629,65, İzmir'de 714,29 oldu.

VAKA YOĞUNLUĞU BİR ÖNCEKİ HAFTAYA GÖRE EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca, "8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon" dedi.