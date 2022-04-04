Bakan Koca açıkladı! İşte il il haftalık vaka sayıları

Son dakika: Bakan Koca açıkladı! İşte Koronavirüs il il haftalık vaka sayıları belli oldu! İşte vaka sayısının en yüksek ve en düşük olduğu iller

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Mart'ı kapsayan, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını açıkladı.

Bakan Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı son bir haftada İstanbul’da 196,06, Ankara’da 290,83, İzmir’de ise 113,95 oldu.