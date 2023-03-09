Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Son dakika: Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbul'da olası afette neresi sığınak olacak?

Son dakika haberi Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbul'da olası afette neresi sığınak olacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da afet koordinasyon toplantısı yaptı. Bakan Karaismailoğlu "İstanbul'da 100 kilometrenin üzerinde demir yolu yatırımımız var. Bunlar afette sığınak olacak, hatlarımız hizmete devam edecek" değerlendirmesinde bulundu

Giriş: 09.03.2023 - 13:09 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbul'da olası afette neresi sığınak olacak?
İstanbul'da olası afette neresi sığınak olacak?
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindeki heyet, Adıyaman Üniversitesi kampüsünde yer alan Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

AA'da yer alan habere göre burada Karaismailoğlu başkanlığında gerçekleştirilen ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki çalışmalara ilişkin genel değerlendirmenin yapıldığı toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Adıyaman Koordinatör Valisi Tuncay Sonel, Adıyaman AFAD Koordinatörü Şeref Albayrak, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve diğer yetkililer katıldı.

"DEMİR YOLU HATLARI SIĞINAK OLACAK"

Bakan Karaismailoğlu toplantıda, "İstanbul'da 100 kilometrenin üzerinde demir yolu yatırımımız var. Bunlar afette sığınak olacak, hatlarımız hizmete devam edecek. (Deprem bölgesindeki baz istasyonları) İlk 4 gün dışında deprem bölgesinde 350 mobil araçla haberleşme hizmeti sağlanmaya çalışıldı. Bu her geçen gün arttı. Deprem bölgesinde hava yoluyla 700 bine yakın, demir yoluyla 100 bine yakın, deniz yoluyla da 30 bine yakın vatandaşımızı taşıdık" diye konuştu.

"AVRASYA TÜNELİ VE MARMARAY'DA İZOLATÖR KULLANIYORUZ"

Bakan Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray afette acil durum yolu olacak. Avrasya Tüneli, Marmaray ve kara yolu projelerinde sismik izolatörler kullanıyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, kentteki hizmetlerinden dolayı görevli ekibe ve gönüllülere teşekkür etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Doğal afetlerde kadınlar için risk 14 kat fazla!
Doğal afetlerde kadınlar için risk 14 kat fazla!
Bir yudum kahve vücudumuzda neler yapar?
Bir yudum kahve vücudumuzda neler yapar?
Afetler cinsiyet eşitsizliğini derinleştiriyor
Afetler cinsiyet eşitsizliğini derinleştiriyor
Döviz işlemleri için konteyneri kuyumcuya çevirdi
Döviz işlemleri için konteyneri kuyumcuya çevirdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.