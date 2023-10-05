Milli Savunma Bakanı Güler Irak Savunma Bakanı Al Abbas ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbas ile görüştü. Görüşmede terörle mücadele, hudut güvenliği alanlarında atılabilecek ortak adımlar ve işbirlikleri ele alındı.

MSB'den bugün yapılan açıklamada terör örgütüne yönelik "Kara harekatı olacak mı" sorusuna tek seçenek olmadığı yanıtı verilirken, dün de Bakanlık'ta Yaşar Güler, Hakan Fidan, Ali Yerlikaya, Org. Metin Gürak ve İbrahim Kalın bir araya gelmişti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Bakan Güler, Iraklı mevkidaşını Millî Savunma Bakanlığında askerî törenle karşıladığı, baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, davetlisi olarak Türkiye’ye resmî ziyaret gerçekleştiren Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbas ile bir araya geldi.

İkili, bölgesel askerî ve savunma sanayisi alanında iş birliği konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Güler tarafından; güçlü tarihi ve sosyal bağları olan Irak ve Türkiye’nin aynı coğrafyada yaşayan kardeş ve komşu iki ülke olduğu vurgulandı, başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere atılabilecek müşterek adımlarla, iş birliğinin daha da ileri taşınmasının önemi ifade edildi.

Görüşmede, Bakan Abbas’ı Türkiye’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Yaşar Güler’in Musul’da meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerle ilgili konuk Bakanın nezdinde tüm Irak halkına başsağlığı dileklerini iletti.

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MSB'DEN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI: KARA HAREKATI OLACAK MI?

MSB'den kara harekâtı açıklaması Haberi Görüntüle

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'taki "Haftalık Bilgilendirme Toplantısı"nda Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatları hatırlatılarak "Bunların yeni bir kara harekatına dönüşme ihtimali var mı?" sorusu üzerine, askeri yöntemlerle hedeflerin ele geçirilmesinde birçok hareket tarzının olduğuna dikkati çekti.

Hangi hareket tarzının uygulanacağının belirlenmesinde çok sayıda faktörün etkili olduğunu belirten Aktürk, tek hedeflerinin Türkiye'ye ve millete tehdit oluşturan terör örgütlerini yok etmek olduğunu, tek seçeneğin kara harekatı olmadığını dile getirdi.

MSB'DE DİKKAT ÇEKEN TOPLANTI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Millî Savunma Bakanlığı'nda dün bir araya gelmişti.

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Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik toplantı Haberi Görüntüle

MSB'den yapılan açıklamaya göre Güler, Fidan ve Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü.

Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.