Son dakika haberi Bakan Fidan, Ermeni mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Giriş: 27.09.2023 - 18:43 Güncelleme: 27.09.2023 - 19:43
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a düzenlediği antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'la Bakü arasındaki müzakereler sürüyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefonda görüştü.
İki ülke temsilcisi, bölgesel meseleleri ele aldı.